Треть Херсона может остаться без электроснабжения

Руководство ОАО «Херсоноблэнерго» и владелец ООО «Херсонский машиностроительный завод" не могут договориться о продаже подстанции электропитания, которая расположена на территории предприятия и через которую обеспечивается электроснабжение почти трети потребителей Херсона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Борис Силенков во время пресс-конференции в Херсоне.

«Треть потребителей в Херсоне могут уже в ближайшее время остаться без электроснабжения, потому что на сегодня ОАО «Херсоноблэнерго» и владелец ООО «Херсонский машиностроительный завод» не могут договориться о продаже заводской электроподстанции. Владелец ХМЗ оценивает объект в 20 млн. грн., а “Херсоноблэнерго” предлагает 12 млн. грн. Учитывая ситуацию на предприятии и то, что большинство активов предприятия исчезли во времена управления им предыдущими «инвесторами», мы не исключаем возможности последующей перепродажи подстанции» - заявил Б.Силенков.

По его словам, ОГА сделает все разрешенное законодательством для того, чтобы подстанция ХМЗ была передана ОАО «Херсоноблэнерго» как организации, которая может качественно обслуживать такой объект.

Как сообщалось, рабочие ХМЗ 3 февраля брали штурмом офис предприятия, требуя выплатить задолженность по заработной плате и передать завод в госсобственность.

Херсонская облгосадминистрация также предложила владельцу ХМЗ передать предприятие в госсобственность. В Херсонской ОГА считают, что руководство ХМЗ не способно оценить ситуацию и не желает искать пути выхода предприятия из кризиса.

ООО «Херсонский машиностроительный завод» входит в структуру ООО «НПП «БелоцерковМАЗ» (Белая Церковь). Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов «Славутич».