Нефть в минусе из-за роста запасов в США и рекордно высоких поставок

Цены на нефть немного снизились утром в среду на фоне неожиданного роста запасов сырья в США и сомнений в эффективности глобального пакта ОПЕК+.

Читайте такжеРоссия с мая снижает пошлину на экспорт нефти почти на 5 долларов

Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,21 процента до $51,99 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $49,46 за баррель, на 0,2 процента ниже предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Запасы нефти в США увеличились на 897.000 баррелей до 532,5 миллиона за неделю, завершившуюся 21 апреля, тогда как аналитики предсказывали снижение на 1,7 миллиона баррелей, показали данные Американского института нефти (API) во вторник.

Трейдеры отмечают, что на рынке по-прежнему превалируют "медвежьи" настроения. Цены на североморскую смесь снизились почти на 10 процентов с конца 2016 года из-за того, что мировые поставки нефти остаются на рекордно высоком уровне, несмотря на сокращение добычи членами нефтеэкспортного картеля ОПЕК и не входящими в группу государствами.

Больше половины срока действия глобального нефтяного пакта позади, но его эффективность в борьбе с перенасыщением рынка по-прежнему вызывает вопросы, заставляя задуматься о том, что сделка ОПЕК+ помогла только поднять цены, но не снизить мировые запасы сырья.