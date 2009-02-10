В проекте решения СНБО нет пункта о реанимации RUE

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЁВА отрицает наличие в проекте решения СНБО пункта о возобновлении деятельности компании “РосУкрЭнерго” на украинском газовом рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге.

«Речь о “РосУкрЭнерго” или каком-либо другом посреднике не шла, в решении нет ни одного пункта», - сказала она, комментируя сегодняшнее заявление премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

В то же время Р.БОГАТЫРЁВА отметила, что премьер-министр, которая так резко выступает против “РосУкрЭнерго”, фактически привела на украинский рынок другого посредника - «Газпромсбыт Украина».

Как сообщалось, Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, что главная цель сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности и обороны - вернуть компанию “РосУкрЭнерго” на рынок Украины.

По ее словам, это предусмотрено в проекте решения СНБО.

«Если будет сохранено такое решение СНБО, которое сейчас нам раздали в качестве проекта, где нет ни одного слова правды, и через слово возвращаются, по сути дела, коррупционные сделки “РосУкрЭнерго”, то я обязательно обжалую, как законопослушная гражданка, это решение, которое будет оформлено указом Президента, в суде и буду добиваться правды», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.