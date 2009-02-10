Богатырева: СНБО далее будет работать в закрытом режиме

Решение Совета национальной безопасности и обороны относительно энергетической безопасности Украины будет дорабатываться в закрытом режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЁВА сегодня на брифинге.

По ее словам, на протяжении нескольких часов члены совета детально обсудили все аспекты энергетической политики, в том числе реализации принятой в 2005 году государственной программы обеспечения энергетической безопасности Украины.

Также шла речь о недавно заключенных между Украиной и РФ газовых контрактах и о том, как минимизировать их негативное влияние на экономику страны и оказать гражданам социальную поддержку в связи с повышением цен на энергоносители.