Новый саркофаг над ЧАЭС введут в эксплуатацию в ноябре 2017 года - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что новый безопасный конфайнмент над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в ноябре 2017 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время мероприятий в связи с очередной годовщиной аварии на Чернобыльской атомной электростанции с участием президента Беларуси Александра Лукашенко.

«Хотел бы выразить слова благодарности нашим международным партнерам. При их поддержке новый безопасный конфайнмент уже накрыл старый саркофаг», - сказал Порошенко.

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По его словам, 30 ноября 2016 года был завершен первый этап процесса надвижки арки в штатное положение над четвертым энергоблоком.

«В ноябре текущего – планируется ввести объект в эксплуатацию... И он целых 100 лет должен защищать нас, наших детей, внуков и правнуков», - заявил он.

«Это – один из самых амбициозных инженерных проектов в истории человечества. Более 40 стран-доноров объединились вокруг благородной цели - защите человечества от «радиоактивных» последствий трагедии. Это еще одно доказательство того, насколько вопрос экологической безопасности является приоритетным в мировой политике», - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2016 года директор ЧАЭС Игорь Грамоткин заявлял, что работа по сооружению над разрушенным четвертым энергоблоком нового укрытия ЧАЭС и сухого хранилища для отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) будет завершена до конца 2016 года, а после проведения всех необходимых испытаний в 2017 году объекты введут в эксплуатацию.

В мае 2016 года лидеры стран «Большой семерки» подтвердили готовность сотрудничать с Украиной в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

4 октября компания «Укрэнергомонтаж», входящая в состав государственной строительной корпорации «Укрстрой», завершила строительство ограждающего контура, который необходим для перемещения арки над четвертым энергоблоком ЧАЭС.

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29 ноября 2016 года строительная компания Novarka, которая построила арку НБК, завершила процесс ее надвижки и монтажа над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, разрушенным во время катастрофы 26 апреля 1986 года.

По информации ЕБРР, который руководит фондом «Укрытие» для финансирования строительства арки и всего объекта «Укрытие», стоимость НБК составила 1,5 млрд евро. При этом реализация всего плана мероприятий на ЧАЭС оценивается в 2,1 млрд евро.