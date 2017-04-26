Гройсман рассказал о четырех масштабных проектах, которые позволят заместить дефицитный уголь

Реализация четырех проектов Министерства энергетики и угольной промышленности: строительство линий электропередач от Ривненской АЭС в Киевскую область, линии «Запорожская АЭС – Каховская», новых гидроагрегатов Днестровской ГАЭС и модернизация энергоблоков «Центрэнерго» позволит заместить до 4 млн тонн антрацитового угля из зоны АТО в объединенной энергосистеме Украины, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

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«Ривненская линия (строительство линий электропередач от Ривненской АЭС в Киевскую область - УНИАН) – в год 1,5 млн тонн угля экономии. Далее - Днестровская ГАЭС, третий энергоблок… которой мы ввели в эксплуатацию в 2016 году и сразу запустили 4 энергоблок. Четвертый блок сейчас начинает работать – экономия 700 тыс. тонн угля, или 0,5 млрд куб. м газа - годовой эффект. По «Центрэнерго» экономия до 1 млн тонн антрацитового угля после модернизации двух энергоблоков. Каховская линия («линия электропередач «Запорожская АЭС – Каховская» - УНИАН) - экономия по году 750 тыс. тонн», - сказал Гройсман.

Он отметил, что это только часть мер, которые проведены для обеспечения экономии антрацитового угля.

В свою очередь министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что линия электропередач от Ривненской АЭС в Киевскую область будет полностью завершена в 2017 году. «В этом году мы полностью завершаем этот проект, который даст возможность обеспечивать Киев и Киевскую область дополнительными 1 тыс. МВт», - сказал Насалик.

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Он также отметил, что строительство четвертого энергоблока Днестровской ГАЭС будет завершено в 2018 году. При этом второй блок Змиевской ТЭС войдёт в эксплуатацию с 1 июля, а 5 блок - 1 августа этого года, «То есть мы полностью переведем эти блоки на газовую группу угля. Кроме этого, через 3-4 месяца мы готовы ввести в эксплуатацию 4 блок Трипольской ТЭС также на газовой группе угля», - сказал он.

Министр добавил, что строительство линии «Запорожская АЭС - Каховская» будет полностью завершено в 2017 году. «Эта линия, которая будет завершена в этом году даст дополнительные 700-800 Мвт дополнительной мощности, которая необходима в южных областях Украины», - сказал Насалик.

Как сообщал УНИАН, после инициированной Россией войны на Донбассе Украина потеряла в этом регионе большое количество шахт, добывающих антрацит. Для решения проблемы поставок Украина временно закупала топливо в Южно-Африканской Республике. Например, в 2016 году «Центрэнерго» покупало уголь в ЮАР, а также компания закупала топливо, добытое на Донбассе, у частного энергохолдинга ДТЭК. Кроме того, компания продолжает получать уголь, который добывается на государственных шахтах на подконтрольной Украине территории.

Еще большую потребность в импорте угля обусловила блокада поставок топлива из зоны АТО, которая длится с конца января 2017 года, и принятое 15 марта решение СНБО о запрете перевозки грузов через линию разграничения.

Украина в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличила потребление угля на 9,4% - до 31,3 млн тонн.