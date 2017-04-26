Генпрокуратура расследует крупную растрату филиалами "Укртрансгаза"

Генеральная прокуратура проводит досудебное расследование дела о растрате средств филиалами государственной компании - оператора газотранспортной системы "Укртрансгаз" при закупке работ по ремонту зданий и сооружений, а также пунктов измерения расхода газа.

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Об этом свидетельствуют два решения Печерского районного суда Киева от 19 апреля 2017 года, согласно которым Генпрокуратуре был предоставлен временный доступ к оригиналам первичной бухгалтерской документации компаний, через которые проходили средства при закупках.

В ходе досудебного расследования, которое проводилось с 5 апреля, было установлено, что филиалами "Укртрансгаза" - "Киевтрансгаз" и "Черкассытрансгаз" в течение 2016 был проведен ряд государственных закупок у компании "Лимик" на общую сумму 90 миллионов гривень.

Согласно документу, при анализе финансово-налоговой отчетности было установлено, что после того, как на расчетные счета компании "Лимик" поступили денежные средства за выполненные работы от "Киевтрансгаз" и "Черкассытрансгаз", часть полученных средств была перечислена на расчетные счета предприятия с признаками "транзитности" "Буднафтогазпром", которое в свою очередь перечислило средства на счета предприятий с признаками фиктивности.

Кроме этого, в ходе еще одного досудебного расследования было установлено, что данными филиалами "Укртрансгаза" в течение 2016-2017 годов были проведены ряд государственных закупок у предприятия "Скай Сити Буд" на общую сумму 7,28 миллиона гривень и у компании "Техпромсервис ЛТД" на общую сумму 45 миллионов гривень.

Генпрокуратурой во время анализа финансово-налоговой отчетности было установлено, что после того, как на расчетные счета этих компаний поступили средства, часть денег пошла на счета предприятия с признаками "транзитности" "Модуль проект", и далее - на фиктивные компании.

Как сообщал УНИАН, "Укртрансгаз" в 2016 году увеличил чистый убыток на 42% - до 6 миллиардов гривень.

"Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиарда кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину как из России, так и из стран ЕС. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".