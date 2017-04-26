В Минэнергоугля назвали условия для возобновления энергоснабжения оккупированной части Луганщины

Энергоснабжение оккупированной части Луганской области может быть возобновлено в том случае, если будут внесены платежи и погашены долги за электроэнергию. Об этом после заседания правительства сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Читайте такжеУкраина не будет прекращать энергоснабжение ОРДО до появления новой ЛЭП к Авдеевке

"При условии расчетов, если долговые обязательства будут погашены", - сказал министр, отвечая на вопрос журналистов, при каких условиях будет возобновлено энергоснабжение.

"Там есть очень много (предприятий - УНИАН), которые просто не рассчитываются, и каждый день это 4,5 миллиона кВт, то есть это 6 миллионов (гривень - УНИАН), в месяц 200 миллионов ( гривень - УНИАН)", - сказал он.

При этом министр уточнил, что в Донецкой области такой вопрос не стоит.

"В Донецке не так просто все. Там переток и мы практически там сбалансированы", - сказал Насалик.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Украина полностью прекратила энергоснабжение оккупированной части Луганской области.

Ранее Кабмин принял постановление №263, которое обязывало региональную энергопоставляющую компанию "Луганское энергетическое объединение" поставлять электроэнергию на временно оккупированную территорию Луганской области независимо от уровня оплаты. При этом компания уже неоднократно сообщала в Министерство энергетики и угольной промышленности и другие госорганы о том, что со стороны потребителей из зоны АТО накопились большие долги.

В декабре 2016 года из-за долгов компания временно прекращала электроснабжение коммунального предприятия "Попаснянский районный водоканал", который подавал воду в отдельные районы Донецкой и Луганской областей, временно неподконтрольные украинской власти. По состоянию на 2 декабря задолженность этого предприятия перед "Луганским энергетическим объединением" составляла около 124 миллионов гривень.

20 апреля текущего года генеральный директор "Луганского энергетического объединения" Владимир Грицай заявил, что поставки электроэнергии на временно оккупированные территории Луганской области будут полностью остановлены с 25 апреля.