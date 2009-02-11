Цена на нефть вчера обвалилась более чем на 5%

Цена на нефть 10 февраля обвалилась более чем на 5% на фоне значительного падения котировок акций на фондовом рынке США, сообщает k2kapital со ссылкой на MarketWatch.

По итогам торгов на NYMEX мартовские фьючерсы на поставку нефти марки WTI упали на 2,01 долл., или на 5,1%, до 37,55 долл. за баррель. В ходе торгов цена на нефть поднималась до внутридневного максимума 41,80 долл. за баррель.

В среду, 11 февраля нефтяные котировки расположились в "зеленой зоне". Инвесторы надеются на то, что план стимулирования американской экономики стоимостью 838 млрд. долл., принятый американским сенатом, позволит вернуть устойчивый спрос на энергоносители.

Сегодня главной новостью на фондовых рынках является известие об утверждении нового плана Обамы. Между тем, некоторую поддержку нефтяному рынку также оказывает известие о том, что Саудовская Аравия к середине текущего года намерена добиться увеличения вдове своих резервных возможностей.

Тем не менее, несколько сдерживают рост котировок опасения относительно дальнейшего увеличения запасов энергоносителей. Данные о запасах будут обнародованы сегодня позднее.

По состоянию на 10:09 мск фьючерсы на WTI подорожали на 1,6% (+0,60 долл. за баррель) и выросли до отметки 38,15 долл. за баррель, тогда как фьючерсы на Brent прибавили 1,21% (+0,54 долл. за баррель) до 45,15 долл. за баррель.