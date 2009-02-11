Сокращение квот ОПЕК остановило падение мировых цен на нефть

Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что принятые в конце минувшего года Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) решения сократить совокупную добычу нефти на 2,2 млн баррелей остановило падение цен на углеводородное сырье, передает Прайм-ТАСС.

"Нам удалось остановить обрушение цен и стабилизировать их снижением нефтедобычи стран ОПЕК", - сообщил во вторник У.Чавес на заседании совета министров, которое транслировалось государственным телевидением. Он считает, что стоимость барреля нефти "еще найдет точку равновесия".

Венесуэла, входящая в ОПЕК с момента образования картеля, производит 3,01 млн баррелей нефти в день и по ее экспорту занимает пятое место в мире. Государственный бюджет южноамериканской страны формируется главным образом за счет доходов нефтедобывающей отрасли. На текущий год он принят из расчета 60 долл за баррель. На этой неделе стоимость барреля венесуэльской нефти составила 37,46 долл.