Результаты газовых переговоров нужно принять – Литвин

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что результаты газовых переговоров с Россией являются сложными для Украины, однако их нужно принять и заниматься развитием экономики.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом спикер украинского парламента заявил 10 февраля во время встречи с председателем группы либеральных партий Европарламента Грэхемом ВОТСОНОМ.

«Теперь нужно не самоедством заниматься, а думать, как жить в таких условиях», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, установленные этими контрактами цены на российский газ могут негативно отразиться на украинской промышленности. При этом он отметил, что Украина сама опоздала с ее модернизацией.

По мнению председателя ВР, украинская власть должна сейчас думать также над более эффективным использованием собственных энергоресурсов, в частности угля, и рационально использовать возможности ядерной энергетики.

«У нас сейчас 40% АЭС стоят на плановом ремонте, потому что не знаем, куда девать электроэнергию», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом он выразил убеждение, что Украина должна усилить сотрудничество с Европой в энергетической сфере.

«Идеи строить обходные газопроводы – сложные и долгосрочные. Россия имеет газ, Украина – газотранспортную систему и газовые хранилища, Европа нуждается в газе. Нужно выйти на прозрачные отношения», - сказал В.ЛИТВИН. Он считает, что в этой сфере не должно быть политики, а лишь прагматизм.

Возвращаясь к результатам украинско-российских газовых переговоров, спикер украинского парламента отметил, что с Украиной обращаются так, как она позволяет с собой обращаться.

«Воспользовавшись противостоянием между премьер-министром и Президентом, Россия проводила свою линию», - сказал В.ЛИТВИН.

Справка УНИАН. 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы. Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года – 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.