США категорически против строительства газопровода "Северный поток-2" – "Нафтогаз"

Глава Департамента энергетики США Рик Перри в ходе встречи с главой национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым высказал категоричный протест против строительства второй нитки газопровода "Северный поток", по которому природный газ может транспортироваться из России в страны ЕС в обход Украины. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

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"Стороны также обсудили риски, создаваемые такими проектами, как российский "Северный поток-2", для конкуренции, стабильности энергоснабжения, экономической и энергетической безопасности в Европе. Господин Перри в очередной раз выразил категорический протест США против "Северного потока-2", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что стороны обсудили способы обеспечения выполнения стандартных требований европейского законодательства, чтобы устранить ряд длительных нарушений, препятствующих торговле газом в Европе.

По данным "Нафтогаза", также стороны обсудили возможность экспорта угля из США для усиления энергетической безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2015 года российский "Газпром" и компании Shell, OMV, E. On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода "Северный поток-2".

Тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что если Россия и некоторые западные компании построят "Северный поток-2", то это лишит Украину 2 миллиардов долларов прибыли, Словакию – 0,8 миллиарда долларов, Польшу – 0,4 миллиарда долларов, а также поставит под угрозу энергетическую независимость ЕС.

По оценкам председателя "Нафтогаза" Коболева, этот газопровод никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в ЕС и не обеспечивает Евросоюзу доступ к новым источникам газа. Также, по словам Коболева, реализация проекта "Северный поток-2" приведет к тому, что пункты вхождения российского газа в ЕС будут почти полностью сконцентрированы в Германии. Однако имеющиеся газопроводы между севером Германии и странами Центральной и Восточной Европы не имеют достаточно мощностей, чтобы доставить нужные объемы газа в восточные европейские регионы.

24 апреля 2017 года "Газпром" и его европейские партнеры подписали соглашение о финансировании "Северного потока-2".

Справка УНИАН. Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующей первой ниткой "Северного потока".