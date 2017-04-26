СБУ проводит обыск в офисе "Укргазвыдобування"

Служба безопасности Украины проводит обыск в офисе крупнейшей государственной газодобывающей компании "Укргазвыдобування" из-за возможного незаконного использования программного обеспечения.

Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в соцсети Facebook сообщает глава пресс-службы компании Владимир Гайдаш.

"В "Укргазвыдобування" СБУ опять проводит обыск. Причина опять странная. Мы незаконно используем программное обеспечение, которое купили на Prozorro", - написал он.

Также в пресс-службе уточнили, что обыски проводятся представителями СБУ по решению следственного судьи Шевченковского района Киева об изъятии компьютерной техники (в том числе серверов) у руководителей компании.

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"Подобные действия могут дестабилизировать работу "Укргазвыдобування". Компания сотрудничает с представителями СБУ", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, последние обыски в компании представители СБУ и Генпрокуратуры проводили в начале февраля 2016 года. Тогда правоохранительные органы расследовали закупки госкомпании у частных структур, которые были осуществлены в 2010 или 2014 годах, то есть до назначения нового менеджмента под руководством Прохоренко.

Также сегодня представители СБУ провели обыск в офисе инвестиционной компании Dragon Capital, располагая решением суда об изъятии компьютерной техники, и речь идет о незаконном использовании программного обеспечения.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%.

По итогам 2016 года компания добыла 14,6 миллиарда кубометров "голубого" топлива и сегодня выполняет государственную программу по наращиванию добычи газа до 20 миллиардов кубометров в год к 2020 году.