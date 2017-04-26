"Схемы Курченко": прокуратура объявила в розыск бывших топ-менеджеров одесского НПЗ

Прокуратура Одесской области объявила в розыск бывших генерального и исполнительного директоров Одесского нефтеперерабатывающего завода, которые были задействованы в «схемах Курченко» по хищению нефтепродуктов.

Как сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры, следственный судья Приморского райсуда Одессы дал разрешение на их задержание и доставку в суд для избрания меры пресечения.

Этим топ-менеджерам инкриминируется уклонение от уплаты налогов в составе преступной организации с использованием возможностей Одесского нефтеперерабатывающего завода, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 2 млрд грн налогов и сборов.

В настоящее время два бывших должностных лица завода объявлены в розыск. По имеющейся информации, указанные лица скрываются на территории Российской Федерации.

Всего во время расследования прокуратура Одесской области совместно с органами полиции и Управлением СБУ в области уведомили о подозрении 16 фигурантов преступных сделок с нефтепродуктами в так называемой «схеме Курченко».

В отношении одного из них суд уже вынес обвинительный приговор.

В настоящее время продолжаются обыски в помещениях Одесского НПЗ.

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Как сообщал УНИАН, 21 апреля одесские правоохранители в аэропорту «Борисполь» задержали одного из заместителей гендиректора Одесского НПЗ, который подозревается в причастного к вывозу нефтепродуктов по так называемой «схеме» Курченко.

По данным следствия, подозреваемый отвечал за организацию фиктивного вывоза нефтепродуктов через НПЗ. Под его руководством, как считают правоохранители, на НПЗ был оформлен фиктивный вывоз в порядке реэкспорта более 700 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, которые фактически реализовывались через подконтрольные фиктивные предприятия на территории Украины без уплаты обязательных таможенных платежей. В результате в госбюджет не поступило более 2 млрд грн налогов.

Справка УНИАН. В мае 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Курченко ВЕТЭК, за предыдущие два года ввезли по фиктивным документам в Украину свыше 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн. По документам, данные нефтепродукты не должны были реализовываться в Украине, а должны были поставляться в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов.

Кроме того, правоохранители выявили факты непосредственной причастности Курченко к реализации преступных механизмов по приобретению в пользу холдинга ВЕТЭК, подконтрольного бизнесмену, медиаресурса UMH group, футбольного клуба «Металлист», Одесского НПЗ и сети автозаправок SparschweinGmbH & Co в Германии (170 объектов).

Во время расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 млрд грн. Хозяйственный суд Киева в конце ноября 2015 года снял арест с денежных средств и имущества компании ВЕТЭК. В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск.