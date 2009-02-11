Украина увеличила транспортировку нефти

Транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины, по оперативным данным, в январе увеличилась на 1,4%, по сравнению с январем 2008 года, до 3 млн. 423,5 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО "Укртранснафта" НАК "Нафтогаз Украины".

В сообщении отмечается, что при этом транзит в страны Европы в январе составил 2 млн. 600 тыс. тонн нефти, что на 249,6 тыс. тонн меньше, чем за первый месяц 2008 года.

Объемы транспортировки нефти на украинские НПЗ составили 823,5 тыс. тонн, что на 296,3 тыс. тонн больше, чем в январе 2008 года (527,2 тыс. тонн). Объемы транспортировки украинской нефти на НПЗ составили 198,5 тыс. тонн, российской – 625,0 тыс. тонн.

Транзит нефти в Словакию в январе т.г. составил 515,9 тыс. тонн, в Чехию и Венгрию – 428,9 тыс. тонн и 554,5 тыс. тонн, соответственно.

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