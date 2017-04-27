Всемирный банк пересмотрел прогноз цен на нефть

Если в 2017 году средняя цена на мировых рынках будет 55 долларов за баррель, то в 2018 году повыситься до 60 долларов за баррель, передает ТАСС.

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В докладе объясняется, что рост цен на нефть "поддерживается сокращением добычи в странах-членах ОПЕК и странах, не входящих в эту организацию.

Вместе с тем в банке предупреждают, что прогноз "склонен к риску пересмотра в сторону уменьшения в том случае, если "скачок" в добыче сланцевой нефти в США окажется больше, чем предполагалось".

В докладе указывается, что в сравнении с 2016 годом рост цен до 55 долларов за баррель - это "повышение на 26%".

"Он отражает рост спроса на нефть и сокращение запасов, а также предусматривает продление договоренности между странами, входящими и не входящими в ОПЕК", - отмечается в обзоре ВБ.

"Предполагается, что в 2018 году цены повысятся до 60 долларов за баррель, если уровень запасов вернется к более типичным показателям", - говорится в документе.