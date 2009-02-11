ЕБРР и Украина подпишут соглашение о гранте в 135 млн. евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), правительство Украины и государственное специализированное предприятие «Чернобыльская АЭС» 16 февраля т.г. подпишут гарантийное соглашение о выделении гранта в размере 135 млн. евро на реализацию чернобыльских программ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА.

По его словам, подписание документа ожидается в рамках визита в Украину президента ЕБРР Томас МИРОВ.

Министр МЧС уточнил, что из указанной суммы 77 млн. евро будут направлены на реализацию проекта строительства сухого хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2), 58 млн. евро – на строительство объекта «Укрытие».

В.ШАНДРА отметил, что данные средства будут выделены на безвозвратной основе в качестве технической помощи.

«Это грант, это как техническая помощь. Они (средства – УНАН) возвращаться не будут. Это помощь мирового сообщества», – сказал министр.