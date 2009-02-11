В России повысят пошлины на нефть

Предельный уровень экспортной пошлины на нефть с 1 марта 2009 года повысится до 114-117 долларов за тонну (впервые с октября прошлого года) по сравнению с 100,9 долларов за тонну с 1 февраля, сообщил РИА Новости замначальника отдела таможенных платежей Минфина РФ Александр Сакович.

Это первое повышение ставки после четырех месяцев объясняется стабилизацией цен на нефть.

"По мониторингу Минфина, средняя цена на нефть Urals в период с 15 января по 10 февраля включительно составляла 43,103 доллара за баррель, таким образом ставка экспортной пошлины на нефть с 1 марта повысится, впервые с октября прошлого года, и приблизится к уровню января 2009 года", - сказал Сакович. С 1 января 2009 года по 1 февраля 2009 года ставка пошлины на нефть составляла 119,1 доллара за тонну.

"Окончательная цена мониторинга цены на нефть за период с 15 января по 14 февраля будет лежать в пределах 43-43,5 долларов за баррель, все идет ровненько, без скачков", - полагает он.

Таким образом, ставка экспортной пошлины на нефть будет в пределах 114-117 долларов за тонну, на светлые нефтепродукты - 89-91 долларов за тонну (80,3 долларов в феврале и 92,6 долларов в январе), на темные нефтепродукты (43,2 и 49,9 соответственно).

Правительство РФ осенью 2008 года приняло ряд шагов по корректировке расчетов экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты из-за продолжающегося снижения мировых цен на нефть. Так, период мониторинга цен на нефть марки Urals и, соответственно, срок установления экспортных пошлин сокращен с двух до одного месяца в целях более оперативного реагирования на изменения мировой конъюнктуры. Это снизило налоговую нагрузку на нефтяные компании.

Теперь нефтяники предлагают правительству изменить систему налогообложения отрасли, в частности заменить экспортную пошлину и НДПИ так называемым налогом на сверхприбыль.