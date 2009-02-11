СП: ГТС принадлежит Украине несомненно

Позиция Президента Украины жесткая: принадлежность Украине газотранспортной системы не может подвергаться сомнению при возвращении к вопросу о распределении собственности СССР.

Это подчеркнул заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей КИСЛИНСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Заместитель главы Секретариата Президента Украины напомнил, что на переговорах в Москве о предоставлении Украине 5 млрд. долл. кредита российская сторона выдвинула ряд политических условий, среди которых – требование о ратификации соглашения о так называемом «нулевом варианте» распределения имущества СССР.

«Хотя история этого вопроса насчитывает 17 лет, ни одно украинское высокое должностное лицо за время независимости не взяло на себя ответственности согласиться с позицией России. Ведь речь идет о типично «братском» распределении имущества СССР, по которому РФ якобы берет на себя долги Союза в обмен на отказ остальных бывших республик от претензий на какое-либо имущество СССР», - отметил заместитель главы Секретариата.

«В специфических условиях, которые сложились в украинско-российских межправительственных отношениях после подписания газовых контрактов, термин «отказ от имущества СССР» может приобрести угрожающее звучание. Эксперты не исключают сценария, по которому статус «имущества СССР» может быть применен и к газотранспортной системе Украины. Например, в результате судебного решения, ведь практика рейдерских атак получила распространение как в Украине, так и в России», - отметил А.КИСЛИНСКИЙ.

«Учитывая то, что украинское законодательство запрещает приватизацию ГТС и ее использование в качестве закладной, во время переговоров в Кремле обсуждались другие сценарии получения контроля над украинской трубой. Фактически московский кредит может открыть путь к их реализации. Вряд ли Тимошенко этого не понимает», - подчеркнул заместитель главы Секретариата.

Кроме того, заместитель главы Секретариата выразил удивление, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО инициирует экспертизу подписанных в ее присутствии газовых контрактов. «Кажется логичным, что такая экспертиза должна была бы быть проведена до подписания контрактов, а не месяц спустя», - обратил внимание А.КИСЛИНСКИЙ.

«В то же время намерения премьер-министра публично провести независимую экспертную оценку газовых договоренностей можно лишь приветствовать, но свежайший опыт свидетельствует о другом: ни отечественным экспертам, ни общественности до сих пор не известны дополнения к газовым контрактам. Поэтому и граждане, и представители СМИ хорошо знают цену таким обещаниям Ю.ТИМОШЕНКО. Так, прошло уже 2 месяца с тех пор, как премьер перед телекамерами пообещала предоставить прессе официальную информацию о деятельности нанятых правительством за миллионные гонорары финансовых консультантов, в частности компании Blackstone. Похожая ситуация с тайным ужином Ю.ТИМОШЕНКО с валютным спекулянтом мирового уровня Дж.СОРОСОМ в ресторане на бориспольской трассе, которая состоялась 3 месяца назад и после которой украинский валютный рынок «заштормило», - напомнил заместитель главы Секретариата.

«Так же оказались фарсом и заверения Ю.ТИМОШЕНКО в том, что в поисках кредитов для покрытия дефицита госбюджета она официально обратилась к ряду стран. На данный момент ни ЕС, ни одна другая страна, кроме России, не подтвердили получения такого обращения украинского правительства. Похоже, в своих «версиях правды» Ю.ТИМОШЕНКО вышла на международный уровень», - сообщил А.КИСЛИНСКИЙ.

Также он отметил, что, несмотря на всю туманность действий и заявлений премьер-министра Украины, позиция Президента Украины является четкой и жесткой: принадлежность газотранспортной системы Украине не может подвергаться сомнению, в частности, во время возвращения к вопросу о распределении собственности бывшего СССР, инициированного на переговорах о московском кредите.

Справка УНИАН. На прошлой неделе СМИ сообщили, что правительство Украины пытается получить от РФ кредит на сумму 5 млрд. дол.

7 февраля с.г. газета "Зеркало недели", ссылаясь на собственные источники, сообщила, что в первом раунде переговоров о предоставлении Украине этого кредита, который состоялся в Москве в пятницу, 6 февраля, от украинской стороны приняли участие заместитель министра финансов Анатолий МЯРКОВСКИЙ, а также ряд представителей Министерства иностранных дел и Национального банка.

Как сообщил источник «ЗН» в украинской делегации, в ходе встречи с министром РФ Алексеем КУДРИНЫМ был выдвинут целый ряд дополнительных условий получения Украиной кредита. В частности, российская сторона ожидает от украинской: ратификации соглашения о так называемом «нулевом варианте» (так называется договор о разделе имущества бывшего СССР, по которому Россия берет на себя все долги Союза, а остальные бывшие республики отказываются от своих претензий на какое-либо имущество СССР); решения Украиной вопросов с собственностью бывшего СССР за рубежом; решения спорных вопросов с российской собственностью в Украине; признания Украиной в качестве государственного долга долгов украинских предприятий перед Внешэкономбанком СССР.

При этом предварительные финансовые условия возможного займа пока держатся в секрете до утверждения сторонами.

Вечером 7 февраля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подтвердила информацию о переговорах о выделении Россией кредита для Украины.

«Россия готова содействовать в подписании таких кредитных соглашений», – сказала она.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что не соответствует действительности информация об условиях, на которых Россия готова предоставить кредит.

9 февраля Минфин РФ сообщил, что Украина просила у России кредит в 5 млрд. долл., но официального обращения пока не поступало.