Стокгольмский арбитраж: "Газпром" увеличил требования к "Нафтогазу" до $37 миллиардов

Газпром увеличил требования к "Нафтогазу Украины" в арбитраже Стогкольма с 31,7 миллиардов долларов до 37 миллиардов долларов, сообщают РИА Новости со cсылкой на отчет российской компании.

Читайте также"Нафтогаз" закупил газ в Европе на $25-30 дешевле, чем цена по контракту с "Газпромом"

Отмечается, что арбитраж Стокгольма вынесет решение по искам российского "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" 30 июня.

"Газпром" и "Нафтогаз" судятся в шведском суде с июня 2014 года. Иски касаются контрактов на поставки "голубого топлива" из России в Украину и транзит через украинскую территорию от 2009 года.

Как сообщалось, "Газпром" в июне 2014 года обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с "Нафтогаза" долга за поставленный в 2013-2014 годах газ, а также средств по формуле "бери, или плати".

Со своей стороны "Нафтогаз" обратился с иском о ретроактивном изменении цены, возмещении переплат и отмене запрета реэкспорта. Суд объединил оба иска.

В годовой отчетности НАК "Нафтогаз Украины" сообщалось, что взаимные претензии российского Газпрома и Нафтогаза по контракту купли-продажи газа составляют около 45,7 миллиарда и 17,9 миллиарда долларов соответственно.