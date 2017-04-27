Купленный в грузинской компании уголь может оказаться донбасским

Тендер "Центрэнерго" на закупку 700 тысяч угля антрацитовых марок для Змиевской и Трипольскойстанций выиграла грузинская компания Saqnakhshiri.

«Не смотря на то, что тендер был проведен на Prozorro, прозрачным он не был», - пишет в статье главный редактор ресурса «БизнесЦензор» Сергей Головньов.

По мнению автора, открытым остается вопрос, откуда грузинская компания Saqnakhshiri будет брать ресурс. Ткибульское месторождение, которое разрабатывает компания, содержит каменный и бурый уголь. Уголь антрацитовых марок в Грузии не добывается. GIG сам закупает сортовой антрацит в Ростовской области РФ объемом до тысячи тонн в месяц для производства извести.

Согласно его расчетам, поставки из дальнего зарубежья маловероятны: «Теоретически, GIG может взять антрацит из трех источников: завезти из дальнего зарубежья (ЮАР, Австралия, Вьетнам), закупить его в РФ (Кузбасс), или продать Украине уголь с "национализированных" боевиками "Л/ДНР" предприятий на Донбассе. Закупка в Африке или Австралии маловероятна, так как большие объемы низколетучих углей (антрацит, тощий) законтрактовали компании ДТЭК Рината Ахметова и "Укртеплоэнерго" Анатолия Шкрибляка».

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«Самым вероятным источником для грузинской компании являются украинские шахты, которые находятся на неконтролируемой территории. Во-первых, этот ресурс наиболее дешевый в регионе. Во-вторых, кроме как на украинские ТЭС сбывать его практически некуда», - подчеркивает журналист.

После того, как самопровозглашенные власти "Л/ДНР" отобрали угледобывающие и металлургические предприятия на неконтролируемых Украиной территориях у законных владельцев, страна вынуждена завозить антрацит из-за границы.

В соответствии с утвержденным Минэнергоуглятопливным балансом, тепловая генерация должна импортировать в 2017 году 5,6 млн тонн угля антрацитовых марок. На этом топливе работает половина из 12 украинских ТЭС.

Государственная компания ПАО "Центрэнерго" управляет тремя ТЭС, две из которых работают на антраците. Это вторая по мощности после ДТЭК тепловая генерация в стране.