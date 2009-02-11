Президент требует предоставить все газовые документы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от Кабинета министров предоставить дополнительные соглашения к контрактам между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Президент Украины требует, чтобы были официально предоставлены в Секретариат Президента и контракты, и все дополнения. Насколько нам известно, их на сегодняшний день три дополнения», – сказал он.

При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ добавил, что отсутствие у Секретариата Президента данных дополнений «делает невозможным объективный анализ».

Также он сообщил, что сегодня будет обнародовано решение заседания СНБО от 10 февраля т.г.

Напомним, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отказалась передать в парламент копии контрактов и соглашений по газу.

По ее словам, российская сторона требует «конфиденциальности, неразглашения». «Мы выполняем это требование», - сказала она.

Справка УНИАН. 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор покупки-продажи газа на 2009-2019 годы. Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 дол. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 дол. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставок газа в Украину в 2009 году составляет 40 млрд. куб. м.