В обход Украины: "Газпром" планирует летом начать укладку труб первой нитки "Турецкого потока"

Укладка труб первой нитки газопровода «Турецкий поток» должна начаться летом текущего года. Об этом говорится в отчетности руководства ПАО «Газпром» за 2016 год, передает РБК.

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«В соответствии с графиком работ начало укладки труб первой нитки запланировано на лето 2017 года», — говорится в документе.

Контракт на строительство первой нитки морского участка «Турецкого потока» с опционом на укладку второй нитки был заключен с компанией Allseas Group в декабре 2016 года.

Морской участок газопровода начнется у Анапы и выйдет на турецкий берег Черного моря в 100 км западнее Стамбула. Максимальная глубина укладки труб составит 2200 м, длина морского участка — около 900 км. По двум ниткам «Турецкого потока» планируется прокачивать по 31,5 млрд куб. м газа в год.

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О планах строительства «Турецкого потока» было объявлено в 2014 году. Однако переговоры по проекту были приостановлены после того, как в ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24.

​В октябре 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение, предусматривающее строительство двух ниток «Турецкого потока». В феврале 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Турцией по проекту газопровода.