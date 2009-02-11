Убытки Нафтогаза в I квартале по транзиту газа составят 200 млн. долл.

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ прогнозирует, что убытки НАК «Нафтогаз Украины» в первом квартале 2009 года от услуг по транзиту российского газа составят около 200 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, за первый квартал Украина формально заработает чуть более 500 млн. долл., и в то же время для того, чтобы обеспечить транзит Украина должна будет приобрести технологический газ для обеспечения транзита на сумму около 700 млн. долл. «Мы фактически будем доплачивать за то, что выполняем свою работу», - сказал он.

Б.СОКОЛОВСКИЙ объяснил, что для обеспечения транзита в первом квартале необходимо закупить 1,99 млрд. кубометров газа, а цена на газ в первом квартале составляет 360 долл. за тысячу кубометров, то есть необходимо закупить газ на сумму около 700 млн. долл. При этом он добавил, что Украина в качестве оплаты услуг за транзит российского газа в Европу в первом квартале получит около 500 млн. долл.

«Разница почти минус 200 млн. долл.», - добавил он. При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ выразил надежду, что во втором-третьем кварталах данная ситуация улучшится.

Справка УНИАН. 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы. Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года – 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

По данным НАК "Нафтогаз Украины", закупочная цена природного газа для Украины в первом квартале 2009 года составит 360 долл. за тыс. куб. м, во втором квартале – 270 долл. за тыс. куб. м, в третьем квартале – 219 долл. за тыс. куб. м, в четвертом квартале - 162 долл. за тыс. куб. м. за 1 тысячу кубометров.

В свою очередь, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что цена газа на границе РФ с Украиной в 2009 году будет составлять 228,8 долларов за тысячу кубометров, а стоимость технологического газа для Украины будет составлять 153,9 долларов за тысячу кубометров.

20 января т.г. министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН сообщил, что потребители в течение 2009 года будут платить среднегодовую цену за газ в размере 228,8 долл. за 1 тысячу кубометров.