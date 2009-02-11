В РФ экспортная пошлина на нефть может подняться до 117 долл.

В России экспортная пошлина на нефть с 1 марта 2009г. может увеличиться до 114-117 долл./т, сообщил РБК заместитель начальника отдела таможенных платежей Министерства финансов РФ Александр САКОВИЧ.

Он отметил, что по результатам мониторинга цены на нефть марки Urals с 15 января по 10 февраля включительно она составила 43,103 долл./барр. По прогнозу Минфина, окончательная цена Urals для расчета пошлины сложится на уровне 43-43,5 долл./барр. (окончание мониторинга цены - 15 февраля).

Экспортная пошлина на светлые нефтепродукты с 1 марта 2009г. может составить около 89-91 долл./т, на темные - 48-49 долл./т.

Напомним, экспортная пошлина на нефть с 1 февраля 2009г. составляет 100,9 долл./т. Вывозная пошлина на светлые нефтепродукты установлена в размере 80,3 долл./т, на темные нефтепродукты - 49,9 долл./т.

Справка УНИАН. Украинские НПЗ используют для производства нефтепродуктов, в основном, украинскую легкую нефть и российскую нефть Urals.