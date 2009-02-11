Нафтогаз рассчитается за февральский газ досрочно

НАК «Нафтогаз Украины» планирует досрочно рассчитаться с Газпромом за газ, полученный в феврале.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на встрече с послами ряда стран Европы, а также США и Японии, представителями МВФ, Еврокомиссии и Европейского банка реконструкции и развития.

«За январь мы досрочно рассчитались, думаю также сделаем и в феврале», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, начальник управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ 6 февраля заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» рассчитался с ОАО «Газпром» за поставленный в январе 2009 года российский газ.

Напомним, согласно контракту на поставку газа, «Нафтогаз Украины» обязан не позднее 7 числа месяца, следующего за месяцем поставки, осуществить оплату в размере 100% стоимости месячного объема на основании оригинала счета продавца.

Справка УНИАН. 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы. Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года – 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.