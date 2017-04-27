Действия НКРЭКУ привели к двукратному увеличению стоимости транспортировки газа для добывающих компаний – "Укрнафта"

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 апреля 2017 года утвердила новый тариф на транспортировку газа (с учётом пропускных мощностей), но с 10 апреля отменила его для всех субъектов рынка, кроме газодобывающих компаний, что привело к ситуации, когда газодобытчики фактически вынуждены дважды платить за услуги по транспортировке газа – по старым и по новым тарифам.

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Об этом корреспонденту УНИАН заявили в пресс-службе одной из крупнейших нефтегазодобывающих компаний «Укрнафта».

«Сейчас «Укрнафта» столкнулась с практически двукратным повышением тарифов на транспортировку газа. С 1 апреля НКРЭКУ ввела оплату по утвержденным тарифам с учетом заказанных пропускных мощностей. 10 апреля регулятор отменил это постановление для всех, кроме газодобывающих компаний, и постановил возврат к ранее действующим тарифам. Выходит, что газодобывающие компании вынуждают оплачивать и старые, и новые тарифы», – заявили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, двойная оплата услуг по транспортировке газа приведет к дополнительной налоговой нагрузке на «Укрнафту» в размере 32 млн грн в месяц, или 289 млн грн до конца 2017 года.

«Сложилась абсурдная ситуация, когда импортеры газа платят за транспортировку меньше, чем производители голубого топлива», – отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее НКРЭКУ приняла новую тарифную методику, которая устанавливает с 1 апреля 2017 года отдельный тариф на точке входа в газотранспортную систему для компании –поставщика газа и для его покупателя – на точке выхода из ГТС.

Комментируя данное решение, исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Роман Опимах отметил, что после этих нововведений компании, добывающие газ, будут вынуждены платить за вход в ГТС 296,8 грн за 1 тыс. куб. м в сутки, что увеличит давление на газодобывающую отрасль и лишит ее финансового ресурса в размере 218 млн долл. в год.

10 апреля было сообщено об отмене указанного постановления НКРЭКУ.

Справка УНИАН. «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. В 2016 году компания добыла 1,3 млрд куб. м газа и 1,5 млн тонн нефти.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.