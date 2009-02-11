Тимошенко обратилась в ЕК для экспертизы газовых контрактов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратилась в Еврокомиссию с просьбой дать экспертную оценку газовым контрактам, подписанным НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 19 января текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, официальное обращение премьер-министр передала сегодня представителю Еврокомиссии Жозе Мануэлю Пинту ТЕЙШЕРУ в ходе встречи с послами некоторых европейских стран, а также США, Японии, представителями МВФ и Всемирного банка и Еврокомиссии.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что о возможности проведения такой экспертизы она говорила 7 февраля в Мюнхене с Жозе Мануэлем БАРРОЗУ. Премьер-министр отметила, что у нее нет сомнений в качестве подписанных документов, однако, учитывая, что качество документов активно критикуется в Украине, «нужно дать возможность проверить еще раз эти документы».

Прежде всего, подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, необходимо еще раз подтвердить, что формулы, которые определены для расчета за газ и транзит, соответствуют европейским.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что подписанные документы обеспечивают гарантированные поставки газа из России в страны ЕС.

Также, общаясь с дипломатами, премьер сделала акцент на том, что в ходе подготовки контрактов Россия и Украина не обсуждали вопрос, касающийся украинской ГТС.

Кроме того, объясняя размер цены за 11 млрд. куб. м газа, который находится в хранилищах Украины и выкуплен у «Газпрома», Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, что «цифра 153,9 возникла в результате того, что этот газ закачивался в хранилища еще с 2006 года, когда цена на него была значительно ниже».

Справка УНИАН. 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы. Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года – 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.