Контракты с «Газпромом» являются оптимальными

Руководство НАК «Нафтогаз Украины» считает, что договоренности между Украиной и Российской Федерацией относительно поставок газа и транзита российского газа по территории Украины в Европу являются оптимальными и единственно возможными на данный момент.

Об этом сказано в заявлении НАК «Нафтогаз Украины», переданном УНИАН.

Компания отмечает, что процесс переговоров был достаточно сложным. «Это общепризнанный факт. Однако Украина и НАК «Нафтогаз Украины» с достоинством вышли из этого конфликта. Все независимые эксперты положительно оценили роль и участие украинской делегации в переговорах, а также их результаты. Соотношение цены на газ и ставки на транзит для Украины, предусмотренные контрактами, является одним из лучших на европейском континенте», – отмечено в заявлении.

При этом пресс-центр НАК «Нафтогаз Украины» напоминает, что Европейский Союз удовлетворен результатом переговоров и считает, что Украина сделала все от нее зависящее для обеспечения энергетической стабильности в Европе без каких-либо потерь для собственной безопасности.

«Учитывая это, руководство НАК «Нафтогаз Украины» просит всех политиков, депутатов, чиновников прекратить излишнюю политизацию этого вопроса и любые спекуляции на упомянутые темы. Поскольку такие действия могут привести к обострению отношений с Российской Федерацией в газовой сфере и существенным потерям для экономики Украины», – сказано в заявлении компании.

Как сообщал УНИАН, 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 гг. Украина получила скидку в размере 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

10 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что считает угрожающей безопасности Украины договоренность с Россией о ежегодной покупке у нее 50 млрд. куб. м газа. По словам В.ЮЩЕНКО, в контрактах между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» на 10 лет зафиксировано, что украинская сторона обязана закупить у российской не менее 50 млрд. куб. м газа в год.

При этом В.ЮЩЕНКО добавил, что, согласно условиям контракта, реэкспорт этого газа запрещен. Вместе с тем Президент отметил, что, начиная с 2010 года, российская сторона не несет никаких обязанностей по объемам транзита газа через территорию Украины.