Украина и Россия перейдут на более жесткие энергетические отношения

Экс-председатель Верховной Рады, лидер общественной организации "Фронт перемен" Арсений ЯЦЕНЮК прогнозирует переход на более жесткие энергетические отношения между Украиной и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня на пресс-конференции в Житомире во время презентации возглавляемого им ВОО "Фронт перемен".

Комментируя заявление Верховного представителя Европейского Союза по общей внешней политике и политике безопасности Хавьера СОЛАНЫ о том, что после “газовой войны” ЕС хочет пересмотреть отношения с Россией и Украиной, А.ЯЦЕНЮК отметил, что "газовая война” открыла лица всех. Маски были сорваны во время этой войны. В том числе и наших партнеров - как на Востоке, так и на Западе. И, кстати, внутри Украины".

По его словам, он был удивлен поведением отдельных украинских политиков, которые начали рассказывать о том, "что в газовой войне виновата Украина".

"Мы не закрывали газ, мы не крали газ, и те проблемы, которые возникли в Европейском Союзе, были связаны в первую очередь с отсутствием поставок газа", - отметил А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, "ЕС как чрезвычайно прагматическое наднациональное образование переживает за свою энергетическую безопасность, и поэтому мое виденье следующее: ЕС пока не выработал единой энергетической политики. Если бы он выработал эту энергетическую политику, то изменение подходов означало бы одновременное включение Украины в состав этой единой энергетической политики как транзитного государства, которое обеспечивает транзит газа в Европу".

В то же время, отметил А.ЯЦЕНЮК, мог бы быть и другой подход: "Можно было бы подойти к этому иначе - иметь отношения с Украиной, ведь, отмечу, что между Украиной и ЕС нет никаких контрактных обязательств. Мы не имеем никаких международных соглашений о поставках газа, кроме меморандума так называемого, который не является международным договором".

"Поэтому я думаю, что ЕС пойдет путем обеспечения максимально собственных энергетических приоритетов, и возможен переход на более жесткие энергетические отношения между Украиной и Россией", -, - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, Х.СОЛАНА заявил, что после “газовой войны” ЕС хочет пересмотреть отношения с Россией и Украиной.

По словам Х.СОЛАНЫ, ЕС заплатил "дорогую цену за спор между нашим крупнейшим поставщиком энергоресурсов и важнейшей для нас транзитной страной", и сейчас "интенсивно" ищет альтернативные источники энергии и маршруты их поставок.

"Не мне возлагать вину на кого-то, когда многое остается непонятным. Однако новые соглашения, по которым мы ведем переговоры и с Россией, и с Украиной, нуждаются в реальных элементах по энергетике, чтобы не допустить повторения подобных кризисов", - отметил Х.СОЛАНА.