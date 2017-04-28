Государственная "Центрэнерго" увеличила прибыль в 3 раза

Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличила чистую прибыль в 3 раза – до 851 млн грн с 269,9 млн грн.

Читайте такжеПриоритеты Кабмина на этот год: приватизация ОПЗ и "Центрэнерго"

Соответствующие данные содержатся в квартальном отчете предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход компании за отчетный период увеличился на 26% – до 3,16 млрд грн, валовая прибыль выросла в 3,2 раза – до 1,077 млрд грн, а операционная прибыль – в 3,3 раза, до 1,047 млрд грн.

Справка УНИАН. «Центрэнерго» – энергогенерирующая компания, установленная мощность электростанций которой составляет 7,6 ГВт. Генерация компании представлена Трипольской (Киевская обл.), Змиевской (Харьковская обл.) и Углегорской (Донецкая обл.) ТЭС. На электростанциях работает 23 энергоблока, из которых 18 – пылеугольные, а 5 – предназначены для газомазутного топлива. Доля государства в собственности компании составляет 78,3%.