Польша подписала контракт на поставку сжиженного газа из США - первый корабль ждут в июне

В середине июня в терминал им. президента Леха Качиньского в Свиноуйсьце прибудет первый грузовой корабль с американским сжиженным газом. Польская компания PGNiG подписала контракт на поставку голубого топлива с компанией Chenniere Energy.

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Соглашение заключено в Лондоне. Это будет первая поставка американского сжиженного газа в Северную Европу, сообщает «Польское радио».

О подписании контракта сообщил глава кабинета президента Польши, который находится в Вашингтоне. Министр Кшиштоф Щерский представил соглашение на поставку сжиженного газа из США как часть стратегии увеличения энергетической безопасности Польши.

«Сейчас мы совершили очень серьезный шаг на пути к диверсификации поставок газа в Польшу», - сказал он, подчеркивая, что усилия, направленные на получение американского газа поддержал президент Анджей Дуда.

В свою очередь, вице-президент PGNiG сказал, что это будет спотовая или краткосрочная поставка, однако он надеется на серию поставок из Соединенных Штатов Америки. Мацей Возняк подчеркнул, что соглашение подписано на выгодных условиях, но цену и объемы закупаемого голубого топлива не раскрыл.

Возняк добавил, что PGNiG реализует политику диверсификации поставок газа в Польшу. Он напомнил, что это сырье импортируется в страну также из Катара.