Нефть торгуется ниже $52 за баррель

Цены на нефть выросли утром в пятницу благодаря готовности ОПЕК продлить глобальный пакт о сокращении добычи.

Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,86 процента до $51,88 за баррель.

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Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $49,43 за баррель, на 0,96 процента выше предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

По словам трейдеров, поддержкой котировкам выступило стремление ОПЕК достичь консенсуса и продолжить работу по снижению мировых запасов нефти.

Нефтеэкспортный картель ОПЕК и одиннадцать не входящих в клуб государств, включая Россию, в декабре 2016 года договорились снизить производство сырья в течение первого полугодия суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки.

Выступая на Международной нефтяной конференции в Париже, генсек группы Мухаммед Баркиндо сообщил о начале восстановления баланса на рынках благодаря сокращению добычи в рамках глобального пакта. Конкретно о продлении сделки Баркиндо не сказал, но отметил, что такие разговоры ведутся, инициатором которых выступает министр Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Министры надеются достичь консенсуса по этому вопросу до встречи в Вене 25 мая, добавил генсек.

"ОПЕК... дал понять, что соглашение будет продлено в противовес восстановлению добычи на крупнейших месторождениях Ливии и неуклонному росту производства сланцев в США", – сказал Грег Маккена из AxiTrader.

Ливия восстановила добычу нефти на месторождении Шарара после снятия блокады трубопроводов, сообщил в четверг Рейтер источник в нефтяной отрасли Ливии. Это, в свою очередь, сулит новые поставки на и без того перенасыщенный рынок.

Добыча нефти в США продолжает неуклонно расти и сегодня составляет 9,27 миллиона баррелей в сутки, что на 10 процентов превышает показатель середины 2016 года, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA).

Аналитики норвежской консалтинговой компании Rystad Energy прогнозируют, что добыча сланцевой нефти в США каждый месяц будет расти на 100.000 баррелей в сутки до конца этого года и в 2018 году.