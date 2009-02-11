Газовые контракты несут существенные риски для Украины

Ряд условий контрактов на поставку газа между РФ и Украиной несут существенные риски для украинской экономики.

Об этом говорится в Решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 февраля 2009 г., которое ввел в действие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО Указом № 82/2009 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 февраля 2009 года «О безотлагательных мерах по обеспечению энергетической безопасности Украины».

В решении СНБО, опубликованном на официальном сайте Президента, говорится, что базовая цена на природный газ, заложенная в формулу цены природного газа для Украины в контракте от 19 января 2009 г. между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» на 2009-2019 гг., является одной из самых высоких в Европе.

Это ставит перед украинскими предприятиями чрезвычайно сложные задачи по срочной (на протяжении 1-2 лет) модернизации основных средств и существенному сокращению потребления энергоресурсов в целом и природного газа в частности. Нехватка средств на модернизацию может привести к снижению конкурентоспособности украинской экономики уже в 2010-2011 гг. и вытеснению продукции украинских предприятий с мировых рынков.

По мнению СНБО, заложенная формула расчета цены экономически необоснованна.

При этом, согласно требованиям контракта, задержка с расчетами с ОАО «Газпром» приводит к режиму предоплаты, что потребует аккумуляции около 1 млрд. долл., но реализация украинским потребителям газа не позволит «Нафтогазу» вовремя аккумулировать необходимые средства, что потребует финансовой поддержки НАК «Нафтогаз Украины». Ситуацию осложняет уже существующий дефицит средств НАК «Нафтогаз Украины», который, по прогнозу, составит около 59 млрд. грн.

Справка УНИАН. 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы. Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года – 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.