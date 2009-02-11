Ющенко ввел в действие решение СНБО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 10 февраля 2009 года «О безотлагательных мерах по обеспечению энергетической безопасности Украины».

Соответствующий указ размещен на официальном сайте Президента.

В решении СНБО констатируется невыполнение подавляющего большинства заданий по исправлению ситуации в энергетической сфере, определенных предыдущими решениями СНБО и введенными в действие указами Президента.

В частности, выполнено только 39 из 109 заданий, говорится в документе. Не выполнено большинство основных мер, предусмотренных для выполнения в 2006-2008 годах планом мер на 2006-2010 годы по реализации Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Кабинета министров Украины от 27 июля 2006 года.

Полностью или в большей части не выполнены меры по совершенствованию законодательной и нормативной базы, внедрению рыночных превращений в сфере энергетики, оптимизации тарифной и ценовой политики, привлечению иностранных инвестиций, реформированию отношений собственности в энергетике, международному сотрудничеству в энергетической сфере, диверсификации источников и маршрутов транспортировки энергоносителей, реализации политики энергоэффективности и развитию возобновляемых и альтернативных источников энергии, оптимизации структуры потребления энергоносителей, обеспечению роста собственной добычи углеводородов и других энергоносителей (в частности, углеводородов на континентальном шельфе Черного моря и урана), развитию и модернизации энергетических мощностей и магистральных сетей, повышению экспортного потенциала топливно-энергетического комплекса, модернизации и реконструкции угледобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий, газотранспортной системы, коммунальной теплоэнергетики и систем теплоснабжения, предприятий ядерно-топливного цикла, созданию стратегических запасов энергоносителей, научно-технического обеспечения отрасли.

“Все это привело к тому, что уровень энергетической безопасности государства снизился до критически опасного. Это проявилось в начале 2009 года во время газового кризиса, спровоцированного действиями ОАО «Газпром». Только скоординированные с главой государства высокопрофессиональные действия руководства, инженерного и технического персонала НАК «Нафтогаз Украины» позволили в это время избежать в Украине, в первую очередь в юго-восточных регионах, энергетической катастрофы», - отмечается в решении СНБО.