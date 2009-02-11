Асимметрия рисков ставит Украину в зависимость от РФ

Асимметрия ответственности и рисков сторон газовых контрактов между Украиной и Россией, в частности относительно штрафных санкций за несвоевременную оплату, превышение отбора законтрактованных объемов газа или его недоотбор, неопределенность условий использования газа из украинских подземных хранилищ газа, обязанность украинской стороны осуществлять транзит газа практически при любых условиях, в то время как при определенных обстоятельствах РФ имеет ряд оснований для прекращения поставок газа в Украину, нарушает принципы равноправности и паритетности и ставит Украину в зависимость от РФ.

Об этом говорится в решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 февраля 2009 г., опубликованном на официальном сайте Президента, которое ввел в действие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО указом № 82/2009.

Также отмечается, что в контакт заложены обязательства украинской стороны относительно закупок газа в объемах, которые превышают ежегодные прогнозные потребности Украины в импортном газе. Это противоречит Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года в части диверсификации источников поставок газа, увеличения объемов собственной добычи и сокращения его потребления в целом.

Справка УНИАН. 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы. Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года – 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.