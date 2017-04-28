"Энергоатом" в первом квартале увеличил прибыль на 6,3%

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в первом квартале 2017 года увеличило чистую прибыль по сравнению с первым кварталом 2016 года на 6,3% - до 724,6 миллиона гривень с 681,8 миллиона гривень.

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Об этом предприятие сообщило в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход "Энергоатома" от реализации продукции за отчетный период увеличился на 15,5% - до 10,579 миллиарда гривень с 9,156 миллиарда гривень в январе-марте 2016 года.

Валовая прибыль "Энергоатома" за 3 месяца 2017 года выросла на 10,2% - до 2,9 миллиарда гривень с 2,6 миллиарда гривень за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" в 2016 году сократил чистую прибыль в 4,5 раза - до 187 миллиона гривень.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.