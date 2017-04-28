"Укргидроэнерго" с начала года увеличило прибыль в 2,3 раза

Государственная компания "Укргидроэнерго", оператор украинских гидроэлектростанций, в январе-марте 2017 года увеличила чистую прибыль в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 854,4 миллиона гривень.

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Об этом предприятие сообщило в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-марте 2017 года "Укргидроэнерго" увеличило чистый доход на 31,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 1,7 миллиарда гривень, а также увеличило валовую прибыль на 55,5% – до 1,1 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Компания "Укргидроэнерго" создана в начале 2004 года путем объединения государственной акционерной энергогенерирующей компании "Днепргидроэнерго" и государственной акционерной энергогенерирующей компании "Днестргидроэнерго". Общая установленная мощность девяти гидроэлектростанций, которые эксплуатирует компания, составляет 5007,6 МВт.