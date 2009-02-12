Мировые цены на нефть продолжают снижаться

Цены на нефть на мировых рынках в среду снизились на фоне заявления Организации стран-экпортеров нефти (ОПЕК) о том, что глобальное уменьшение спроса из-за финансового кризиса в этом году на сырье и энергоносители станет рекордным с 1982 года, сообщает агентство Рейтер.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,33 доллара - до 44,28 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 1,61 доллара - до 35,94 доллара за баррель.