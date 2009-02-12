СБУ проверит действия должностных лиц при заключении газовых контрактов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО и Службе безопасности Украины провести в месячный срок проверку соблюдения украинскими должностными лицами законодательства при проведении переговоров и заключении с Россией контрактов, касающихся поставок природного газа в Украину и его транзита европейским потребителям.

Об этом сказано в решении СНБО от 10 января «О безотлагательных мерах по обеспечению энергетической безопасности Украины», которое вчера было введено в действие указом Президента.

При этом Генпрокуратура и СБУ должны также проверить соблюдение порядка подготовки и утверждения директив на переговоры, а также соблюдения директив при проведении переговоров.

Кроме того, в соответствии с решением СНБО, генеральный прокурор в течение февраля - апреля 2009 года должен провести проверки соблюдения законности:

1) при предоставлении Министерством охраны окружающей природной среды Украины лицензий (спецразрешений) на добычу природного газа;

2) при добыче и реализации газа собственной добычи субъектами хозяйствования;

3) при расследовании уголовных дел, возбужденных в 2007-2009 годах по фактам совершения преступлений в сфере добычи и реализации газа.

Как отмечает пресс-служба главы государства, на заседании СНБО 10 февраля отсутствовали Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО; во время голосования этого решения отсутствовала премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО; другие члены Совета поддержали это решение.