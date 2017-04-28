"ДТЭК Энерго" завершил 2016 год с убытком около 7 миллиардов гривень

Компания ДТЭК Энерго в 2016 году получила 6,7 миллиарда гривень убытков. Об этом говорится в сообщении DTEK Energy B.V. на сайте Ирландской фондовой биржи.

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Компания перечислила 13,1 миллиарда гривень в центральные и местные бюджеты в 2016 году.

В 2016 году капитальные инвестиции составили 6,1 миллиарда гривень. Как отмечается в сообщении компании в 2014-2015 годах из-за кризисной ситуации компания вынуждено оптимизировала капитальные затраты – около половины от планируемого уровня было инвестировано в производство. Дальнейшее снижение инвестиций критически бы отразилось на производственных показателях и повлекло бы увеличение аварийности оборудования тепловых электростанций, снижение объемов добычи угля в связи с несвоевременной подготовкой лав и существенной изношенностью оборудования. Рост капитальных инвестиций в 2016 году позволил сохранить и нарастить объемы производства.

"Несмотря на завершение реструктуризации кредитного портфеля, ДТЭК Энерго вынужден констатировать убытки около 7 миллиардов гривень за 2016 год. В тоже время реструктуризация кредитного портфеля позволила их сократить и сбалансировать возможности по обслуживанию займов и развитию предприятий. Благодаря этому, компания уже увеличивает инвестиции в шахты Доброполья, чтобы нарастить добычу угля на 700 тысяч тонн, начала модернизацию энергоблока на ДТЭК Бурштынской ТЭС и перевод двух энергоблоков ДТЭК Приднепровской ТЭС с антрацитовой марки угля на газовую, строительство новых подстанций. ДТЭК Энерго будет наращивать инвестиции в добычу угля, производство и передачу электроэнергии, чтобы Объединенная энергосистема Украины стабильно работала. Для нас всегда было и остается приоритетом обеспечение людей электроэнергией", – отметил и.о. генерального директора ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.