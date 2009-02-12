СНБО поручил Кабмину утвердить баланс газа на 2009 год

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил Кабинету министров Украины до 15 февраля утвердить баланс газа на 2009 год и предусмотреть существенную экономию потребления газа.

Об этом говорится в решении СНБО от 10 января «О безотлагательных мерах по обеспечению энергетической безопасности Украины», которое сегодня было введено в действие указом Президента.

Соответствующий документ размещен на сайте Президента.

В документе отмечается, что СНБО принял решение признать работу Кабинета министров по обеспечению энергетической безопасности государства таковой, которая в недостаточной степени способствует сокращению угроз национальной безопасности и требует безотлагательного принятия мер, в первую очередь, системного уровня.

В частности, Кабинету министров поручено до 15 февраля утвердить баланс газа на 2009 год, предусмотрев существенную экономию потребления газа и необходимость закачки в подземные хранилища газа в объемах, необходимых для бесперебойной поставки во время отопительного сезона 2009/2010 гг.

Также поручено утвердить финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на 2009 год, в котором обеспечить сбалансирование его финансовых потоков.

Кроме того, поручено внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», предусматривающий сбалансирование бюджетов всех уровней в связи с повышением НКРЭ цены на газ для бюджетных учреждений, обеспечение ресурса для финансирования субвенций из госбюджета местным бюджетам на предоставление населению льгот и жилищных субсидий на оплату природного газа и приобретение сжиженного газа. Также поручено обеспечить необходимый объем и своевременное получение НАК «Нафтогаз Украины» из госбюджета компенсации разницы между ценами закупки импортированного природного газа и его реализации субъектам хозяйствования на производство тепловой энергии, которая потребляется населением.

Правительство также поручено обеспечить разработку механизма покрытия разрывов финансовых потоков, которые будут возникать в результате действия условий контракта купли-продажи газа по расчетам в первом и втором кварталах 2009 года, и формирования финансового резерва для обеспечения бесперебойного газоснабжения в случае реализации риска перехода к предоплате за предоставленный природный газ.