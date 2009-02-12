Кабмину поручено уменьшить энергетическую зависимость Украины

Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину до 1 марта 2009 года проработать и утвердить план безотлагательных мер по уменьшению уровня энергетической зависимости Украины. Об этом говорится в решении СНБО от 10 января «О безотлагательных мерах по обеспечению энергетической безопасности Украины», которое сегодня было введено в действие указом Президента.

В частности, там должны быть предусмотрены введение политики энергоэффективности, согласованной с планом действий Европейского Союза по энергоэффективности.

Кроме того, диверсификация источников, поставщиков, маршрутов и способов транспортировки энергоносителей (в частности, проработка вопроса поставки в Украину сжиженного природного газа и заключение прямых договоров со среднеазиатскими и прикаспийскими странами - поставщиками природного газа и нефти), а также активизации разведки и увеличения добычи (производства) собственных энергоносителей, в частности, концентрата природного урана, а также углеводородов на континентальном шельфе Черного и Азовского морей.

Кроме того, план должен предусматривать создание стратегических запасов нефти (нефтепродуктов), природного газа, ядерного топлива (концентрата природного урана) и угля и оптимизацию структуры потребления энергоносителей (утверждение перспективного топливно-энергетического баланса с учетом уменьшения доли природного газа и увеличения доли угля, увеличение использования ядерной энергии, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива).

Кроме того, к указанной дате Кабмин должен проработать детализированные механизмы финансового обеспечения долгосрочных программ (планов) развития энергетической отрасли и в ресурсном плане обеспечить выполнение отмеченного плана мер.

Кроме того, Кабмин должен проинформировать СНБОУ о мерах, которые будут приняты НАК «Нафтогаз Украины» в соответствии с условиями контракта на транзит для обеспечения надлежащего функционирования газотранспортной системы в случае: если техническое соглашение своевременно не будет подписано сторонами контракта, невозможности получения прав собственности на газ, который находится в подземных хранилищах газа, в качестве зачисления обязательств AG «Rosukrenergo» перед НАК «Нафтогаз Украины», возникших в результате переуступки ОАО «Газпром» прав требования в размере 1,7 млрд. дол.

С целью выработки единой государственной позиции и избежания ошибок, допущенных во время переговоров по поставкам природного газа в Украину и его транзита по территории Украины, Кабмин должен разработать и подать Президенту Украины на утверждение проект директив на переговоры с Российской Стороной о заключении долгосрочного соглашения на поставки ядерного топлива.