Глава Донецкой ОГА обвиняет профсоюзы угольщиков в бездействии

Председатель Донецкой облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО обвиняет профсоюзы угольщиков в их бездействии и в выполнении ими лишь политических заказов.

О своем отношении к отраслевым профсоюзам работников угольной промышленности он высказался вчера на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос журналиста о том, как он относится к планируемым профсоюзами в марте и феврале акциям протестов угольщиков в связи с несогласием с бюджетом финансирования отрасли, В.ЛОГВИНЕНКО сказал: «Если бы не эта акция, которую публично начали готовить профсоюзы, я уже считал бы, что у нас и отраслевых профсоюзов нет, особенно в угольной промышленности».

Губернатор посетовал на то, что профсоюзы угольщиков молчали весь 2008 год, когда несвоевременно выплачивалась заработная плата: «Где они были в течение прошлого года? Где, в конце концов, их позиция была, когда задолженность такая большая была по заработной плате?».

В.ЛОГВИНЕНКО упрекнул профсоюзы в том, что их не было «и в то время, когда мы за этим столом в течение прошлого года с участием руководства Минуглепрома боролись за обеспечение бытовым топливом шахтеров».

Губернатор подчеркнул, что все члены профсоюза «платят профсоюзные взносы, и руководство профсоюзов живет на эти деньги». Профсоюзы угольщиков не боролись за права шахтеров весь прошлый год, поэтому В.ЛОГВИНЕНКО сомневается в искренности теперешних намерений.

«Сейчас они акцию протеста организовывают, может быть, и правильно, но тогда возникает вопрос - когда они были искренние и что сегодня за этим (за организацией предстоящей акции протеста – УНИАН) стоит – может для того, чтобы шахтеров защитить, а может, выполнить политическую какую-то задачу?» - заключил губернатор.