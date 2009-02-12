ЕС должна вести единую энергополитику против России

Американский финансист Джордж СОРОС считает, что страны Европейского Союза должны вести единую энергетическую политику против России.

Об этом идет речь в статье Дж.СОРОСА, опубликованной в российской газете «Известия» от 12 февраля 2009 года.

«Европе необходимо проводить двойную стратегию. С одной стороны, она должна защититься от геополитической угрозы со стороны России, снова ставшей агрессивной и активной. С другой - она должна стремиться к тому, чтобы власть закона вытеснила право сильного, а стремление к демократии, открытому обществу и международному сотрудничеству возобладало над геополитикой», - отмечается в статье.

По мнению Дж.СОРОСА, не приняв этой двойной стратегии, ЕС никак не сможет выработать единую политику. Он считает, что исключительно геополитическая игра рождает слишком много иждивенцев и перебежчиков. Но при двойственном подходе каждое государство сможет найти свое место.

«Главный способ нейтрализовать геополитическое преимущество России - договориться о единой энергетической политике, в том числе об учреждении общеевропейского регулятора, имеющего приоритет над национальными регуляторами, и о создании общеевропейской распределительной сети. Это лишит Россию возможности стравливать страны между собой: скидки, предоставленные одному национальному дистрибутору, немедленно станут доступными потребителям других стран», - отмечается в статье.

По его мнению, энергетические компании начинают осознавать это и меньше противятся идее единой энергетической политики Европы. Такая политика также послужит еще одной общей цели, а именно: поможет взять под контроль изменения климата, считает Дж.СОРОС.

Говоря о второй части стратегии, он отмечает, что власть закона, международное сотрудничество и принципы открытого общества необходимо продвигать не прямолинейными способами, а с помощью реформы международной финансовой системы и обращая особое внимание на страны, соседствующие с Россией.

В частности, в Украине, находящейся сейчас в крайне опасной ситуации, многое может изменить финансирование общественных работ, которые создадут рабочие места на востоке страны, страдающем от упадка металлургии, считает американский финансист.

Также, по мнению Дж.СОРОСА, необходимо помочь Грузии оправиться от последствий российского вторжения, но размер помощи должен зависеть от готовности режима Михаила СААКАШВИЛИ соблюдать принципы открытого общества. России же невозможно помочь напрямую из-за ее чрезмерной зависимости от произвола государственной власти. Но когда Россия, сказал Дж.СОРОС, увидит, как развивается международное сотрудничество, особенно с Китаем, она не захочет остаться на обочине.

«Укрепление и поддержка бывших республик СССР послужит обеим ветвям единой стратегии ЕС в отношении России. Позволить России сделать эти страны своими сателлитами только благодаря превосходству в военной силе – значит, войти в противоречие с ценностями открытого общества. Кроме того, геополитический интерес Европы в том, чтобы поддержать в этих странах как источниках энергоресурсов готовность к сотрудничеству», - подытоживается в статье.