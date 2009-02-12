Platts: ОПЕК снизила производство нефти почти на 1 млн./барр.

По данным нового обзора Platts, подготовленного по результатам опроса официальных лиц Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), а также представителей и аналитиков нефтяной отрасли, 12 стран-членов ОПЕК в январе производили в среднем 28,97 млн баррелей сырой нефти в сутки (баррелей/сутки), сообщает Прайм-ТАСС.

Это на 930 000 баррелей/сутки меньше, чем в декабре, когда добывалось 29,9 млн баррелей/сутки.

В обзоре сообщается, что в 11 странах-членах картеля (кроме Ирака), связанных соглашениями о квотах, производство снизилось на 970 000 баррелей/сутки: с примерно 26,54 млн баррелей/сутки, добывавшихся в декабре, до 27,51 млн баррелей/сутки.

Это означает, что члены ОПЕК-11 на 1,695 млн баррелей/сутки превысили свою квоту, составляющую 24,845 млн баррелей/сутки, о которой они договорились 17 декабря на встрече ОПЕК, проходившей в Оране, Алжир, и которая вступила в силу с начала января.

«За прошедший месяц ОПЕК смогла уменьшить производство почти на миллион баррелей в сутки, – сказал мировой директор Platts по нефти Джон Кингстон. – Но чтобы достичь запланированного уровня, ей необходимо уменьшить производство еще на 1,7 млн баррелей/сутки. Теперь вопрос в следующем: захотят ли министры, которые соберутся в Вене всего через месяц, подождать, пока сработает текущий договор, или они решат еще сильнее сократить производство».

Сильнее всего уменьшила производство Саудовская Аравия, крупнейший производитель ОПЕК. Она сократила добычу на 340 000 баррелей/сутки: с 8,37 млн баррелей/сутки в декабре до 8,03 млн баррелей/сутки в январе.

Иран снизил производство на 140 000 баррелей/сутки до в среднем 3,7 млн баррелей/сутки, а в Кувейте производство упало на 130 000 баррелей/сутки до 2,33 млн баррелей/сутки.

В других странах снижение производства было менее значительным и составило от 10 000 баррелей/сутки в Эквадоре до 80 000 баррелей/сутки в Объединенных Арабских Эмиратах /ОАЭ/.

Поставки нефти из Ирака возросли на 40 000 баррелей/сутки до в среднем 2,43 млн баррелей/сутки, что было обусловлено ростом экспорта.

Следующая встреча ОПЕК запланирована на 15 марта и будет проходить в Вене.