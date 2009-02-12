Биогаз может заменить 10 млрд. кубов природного газа

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что с помощью биогаза в энергетическом балансе страны можно заменить 10 млрд. кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на специальном заседании правительства по рассмотрению инвестиционных проектов по энергосбережению.

«Если мы используем весь потенциал производства в Украине биотоплива, то мы можем заместить в нашем энергетическом балансе биогазом до 10 млрд. кубометров природного газа», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, в первую очередь переход на использование биотоплива должен осуществляться на предприятиях теплокоммунэнерго.

«У нас в стране на сегодняшний день существует 29 тыс. 965 котельных, 64,3% которых используют природный газ. Это безумие! Потому что Украина имеет торф, древесину, Украина имеет возможность изготавливать брикеты из соломы, абсолютно точно можно переходить на уголь с применением экологически чистых технологий. Мы также можем создавать котельные на жидком топливе, которое абсолютно не ставит нас в сложную монопольную зависимость от одного источника. На рынке мы можем закупить жидкое топливо в любом объеме и по рыночным ценам, к которым страна уже адаптирована», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что сегодня на заседании планируется рассмотреть Концепцию целевой государственной программы по использованию биогаза, проект закона о внесении изменений и дополнений в законодательные акты о налогообложении. По ее словам, в соответствии с этим законопроектом предлагается предоставить стопроцентные налоговые льготы сроком на 5-10 лет для тех предприятий, которые будут активно работать в области замещения природного газа биотопливом.

«В энергетическом балансе страны возобновляемые источники энергии составляют всего 0,83% от общего объема потребления. Мы ставим перед собой задачу откорректировать единую стратегию развития топливно-энергетического комплекса таким образом, чтобы заместить 20-25% природного газа альтернативными и возобновляемыми источниками энергии», - подчеркнула премьер.

Как сообщал УНИАН, в июне 2008 года Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Украина имеет потенциал производства биогаза 20 млрд. кубометров в год.

Справка УНИАН. Существуют технологии получения биогаза как из отходов жизнедеятельности человека (ТБО – твердые бытовые отходы), так и из отходов животноводства.

По расчетам специалистов, пишут СМИ, в Украине ежегодно образуется более 120 млн. тонн органических отходов по сухой массе, каждая тонна которых может дать от 300 до 800 м3 биогаза. Переработка всего количества отходов может дать только от 36 до 75 млрд. м3 биогаза, или в пересчете на метан от 20 до 45 млрд. м3 в год. По теплотворной способности 1 м3 биогаза эквивалентен 0.7 м3 природного газа.

За сутки от навоза при стойловом содержании животного можно получить следующее количество биогаза; крупный рогатый скот - 1,5; свиньи - 0,2; куры, кролики - 0,015 кубического метра.

Ежегодно в городах и посёлках городского типа Украины образуется около 40 млн м3 ТБО. На одного жителя приходится около 0,8 м3 ежегодно. По крайней мере, 90% ТБО вывозятся на более чем 700 официально существующих полигонов. Около 90 существующих полигонов являются наиболее крупными и содержат до 30% всех ТБО Украины.

Любой полигон ТБО представляет собой большой биохимический реактор, в недрах которого в процессе эксплуатации, а также в течение нескольких десятилетий после закрытия в результате анаэробного разложения отходов растительного и животного происхождения образуется биогаз, представляющий собой смесь метана и углекислого газа примерно в равной пропорции.

Наличие системы сбора и утилизации биогаза является обязательным требованием при строительстве полигонов ТБО в большинстве развитых стран мира. Оно также предусмотрено в разработанных недавно в Украине Государственных строительных нормах "Размещение и проектирование полигонов твердых бытовых отходов".