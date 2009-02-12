ЕС выступает за диверсификацию поставок газа в Европу

Европейский Союз выступает за диверсификацию поставок газа в Европу. Об этом заявил премьер-министр председательствующей в ЕС Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК, находящийся в Казахстане с официальным визитом, передает РИА Новости.

"На фоне украинско-российского конфликта стало очевидно, что Евросоюз очень уязвим и зависим от этих поставок, и нам необходимо искать решение: Евросоюзу необходимо строить крупные хранилища, надо диверсифицировать пути и источники поставок газа", - сказал М.ТОПОЛАНЕК на брифинге по окончании переговоров с главой правительства Казахстана Каримом МАСИМОВЫМ.

Как сообщалось, в конце 2008 года Украина и Россия не смогли подписать контракты на поставку газа в 2009 году и его транзит в Европу. "Газпром" 7 января прекратил поставки газа через Украину в Европу. Поставки возобновились 20 января.

М.ТОПОЛАНЕК считает, что большинство проектов, которые в настоящее время развиваются, "не являются конкурентами, а скорее, дополняют друг друга - речь идет о "Норд стрим" или "Набукко".

Газопровод "Северный поток" (Северо-Европейский газопровод, Nord Stream) планируется проложить по дну Балтийского моря от России (Выборг) до Германии (Грайфсвальд). Первую нитку газопровода протяженностью около 1,2 тысячи километров с годовой пропускной способностью 27,5 миллиарда кубометров предполагается ввести в 2010 году. Работы по строительству второй ветки должны быть завершены к 2012 году.

Проект "Набукко" предусматривает прокладку газопровода в Австрию из района Каспийского моря. Он станет продолжением уже проложенного в Турцию газопровода Баку - Тбилиси - Эрзурум и рассчитан на ежегодную транспортировку 20-30 миллиардов кубометров газа из Центральной Азии и с Ближнего Востока.

"Который из этих проектов будет осуществлен, будет зависеть от финансовых требований проектов, от уровня вовлечения и участия стран в реализации и с точки зрения безопасности осуществления проектов", - отметил он.

"Евросоюз, конечно, заинтересован в диверсификации путей и источников поставок, будет поощрять развитие проектов и поставок из Норвегии, Ирака, Средней Азии и, конечно, России. Это никак не исключает друг друга", - заключил премьер-министр Чехии.

"Вопрос транспортировки энергоресурсов с территории Казахстана в Евросоюз, является одним из самых важных краеугольных точек в развитии наших взаимоотношений", - отметил со своей стороны К.МАСИМОВ.

По итогам января-декабря 2008 года добыча газа нефтегазодобывающими компаниями Казахстана составит 33,177 миллиарда кубометров (111,9% к 2007 году).

На нефте- и газоперерабатывающих предприятиях республики с января по декабрь 2008 года произведено 1,4 миллиона тонн сжиженного углеводородного газа (100,7%).

Объем потребления природного газа областями республики за отчетный период составил 8,88 миллиарда кубометров и на 2,7% превысил объем потребления газа в 2007 году.

Объем экспорта газа из Казахстана (без учета объемов карачаганакского газа, направляемого по СВОП-операциям на внутренний рынок), за январь-декабрь 2008 года составит 5,7 миллиарда кубометров или 127,6% к уровню 2007 года. Весь казахстанский газ поставляется в Россию.