Нефть ОПЕК еще подешевела

Цена нефтяной "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) снизилась более чем на доллар и составила около 42 долларов, следует из сообщения организации, передает РИА Новости..

По состоянию на 11 февраля нефтяная "корзина" подешевела до 42,30 доллара за баррель против 43,47 доллара в конце минувшей недели. Таким образом, ее стоимость сократилась на 1,17 доллара.

Рекорд цены корзины был установлен 3 июля 2008 года, когда был достигнут уровень в 140,73 доллара. В декабре один баррель нефти ОПЕК стоил в среднем 38,6 доллара, в ноябре - 49,75 доллара, в октябре - 69,16 доллара, в сентябре - 96,85 доллара, в августе - 112,42 доллара, в июле - 131,22 доллара, в июне - 128,33 доллара, в мае - 119,39 доллара, в апреле - 105,16 доллара, в марте - 99,03 доллара, в феврале - 90,64 доллара, в январе - 88,35 доллара. Средняя цена по итогам 2008 года составила 94,45 доллара за баррель.

Термин "корзина ОПЕК" был официально введен 1 января 1987 года.