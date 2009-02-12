В Украине на стадии введения 8 заводов по производству биогаза

По данным на 1 февраля 2009 года, в Украине в действии и в стадии введения в действие находится восемь объектов агропромышленного комплекса по производству биогаза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на специальном заседании правительства по рассмотрению инвестиционных проектов по энергосбережению министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

Кроме того, по его словам, на стадии подготовки находятся еще 15 проектов. В частности, в 2009-2010 годах планируется внедрить производство биотоплива на десяти спиртовых заводах, что позволит предприятиям сократить потребление газа на 40%.

Также министр сообщил, что в марте на одном из предприятий АПК планируется ввести в действие механизм получения электроэнергии с использованием производимого на предприятии биогаза.

Ю.МЕЛЬНИК подчеркнул, что в Украине ведется активная работа по изучению и использованию опыта производства биогаза и замещения им природного газа. В частности, используется опыт Германии, Голландии. Инвестиции этих стран используются в Украине для реализации проектов производства и замещения топлива. Активная работа ведется также с украинскими инвесторами, в частности, с “Укрэксимбанком”.